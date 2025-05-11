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Карина Пардаева
Сервисы

Регулятор в США отложил начало применения правила об отмене подписки «в один клик» на 60 дней

До 14 июля 2025 года.

  • Правило Федеральной торговой комиссии США (FTC) вступило в силу 19 января 2025 года, однако тогда регулятор отложил начало его применения до 14 мая, чтобы дать бизнесу время на адаптацию. 10 мая FTC объявила о дополнительной отсрочке — ещё на 60 дней, пишет TechCrunch.
  • Комиссия пояснила, что после повторной оценки пришла к выводу: компании не успеют привести свои «процессы» в соответствии с новыми требованиями к установленным срокам.
  • При этом регулятор не исключает возможности внести изменения в документ, если в процессе применения у бизнеса появятся проблемы.
  • Впервые комиссия предложила облегчить отмену подписок в 2023 году. В 2024 году она решила обязать сервисы давать пользователям право отменять подписки «в один клик». Директива также запрещает сервисам искажать, усложнять и скрывать важные факты о товарах или услугах. Клиент должен знать, за что и как будет платить. Компания же обязана получить его согласие на покупку, прежде чем списывать деньги.
Евгения Евсеева
Сервисы
Отраслевые ассоциации в США подали иск к FTC из-за требования разрешить отмену подписки «в один клик»

Это правило «необоснованное» и «ненужное», считают они.

#новости

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