Google официально показала обновлённый дизайн Android 16 и рассказала про меры борьбы с мошенниками

Сначала обновления будут доступны на устройствах Pixel — «в 2025 году».Источник здесь и далее: Google Google представила Material 3 Expressive — одно из «самых крупных» обновлений дизайна Android за последние годы. Редизайн создан на основе обновления Material You, которое компания выпустила в 2021 году с Android 12.По словам Google, анимации стали «более естественными» и «пружинистыми». Например, если отклонить уведомление, соседние от него также «отреагируют» короткой анимацией.ОС также получила обновлённые динамические цветовые палитры и шрифты для большей персонализации. Компания планирует добавить их в свои приложения вроде «Google Фото», Fitbit и Gmail.Добавили функцию Live Updates — это аналог Live Activities от Apple. Например, пользователь сможет отследить на экране устройства этапы доставки заказа из Uber Eats в реальном времени.В Wear OS 6 компания адаптировала дизайн под круглый дисплей «умных» часов. Например, при прокрутке элементов анимация позволяет дать «ощущение глубины». Выбранная тема циферблата будет применяться ко всей системе. Обновление также обеспечит до 10% больше времени работы на одном заряде, утверждает Google.Android также получил обновлённые меры безопасности, пишет The Verge. Например, будет запрещать первую загрузку сторонних приложений во время разговора с неизвестным контактом. Также компания тестирует функцию, которая предназначена для борьбы с телефонными мошенниками при демонстрации экрана.Если пользователь попытается открыть банковское приложение во время звонка неизвестного контакта, на устройстве появится окно с предупреждением и предложением завершить вызов. Эта опция будет доступна для Android 11 и более поздних версий. Пока её тестируют с несколькими банковскими сервисами в Великобритании, в том числе Revolut и Monzo.#новости #android