Airbnb добавил разделы для бронирования услуг и «впечатлений» — фотосессий, мастер-классов и прочего

И обновил приложение.Сервис для бронирования жилья Airbnb представил Airbnb Services и Experiences.В первой группе на старте будет доступно 10 категорий услуг в 260 городах по всему миру. Среди них — услуги поваров, фотографов, косметологов, персональных тренеров и других. Компания говорит, что проверяет партнёров, в том числе запрашивая лицензии и сертификаты.Специалисты могут подать заявку на участие в Airbnb Services. Согласно странице с ответами на вопросы, компания будет брать сервисный сбор в размере 15% от выплаты за каждую забронированную услугу.Airbnb Experiences доступны в 650 городах по всему миру. В разделе собраны туры, мастер-классы, экскурсии и прочее. Компания также отдельно представила Airbnb Originals — «экстраординарный опыт», созданный специально для сервиса.Позже в 2025 году Airbnb планирует добавить функции для общения участников в Experiences. Специалисты также могут присоединиться, подав заявку. Сервисный сбор — 20%.Источник: Airbnb #новости #airbnb