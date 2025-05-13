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Таня Боброва
Сервисы

Airbnb добавил разделы для бронирования услуг и «впечатлений» — фотосессий, мастер-классов и прочего

И обновил приложение.

  • Сервис для бронирования жилья Airbnb представил Airbnb Services и Experiences.
  • В первой группе на старте будет доступно 10 категорий услуг в 260 городах по всему миру. Среди них — услуги поваров, фотографов, косметологов, персональных тренеров и других. Компания говорит, что проверяет партнёров, в том числе запрашивая лицензии и сертификаты.
  • Специалисты могут подать заявку на участие в Airbnb Services. Согласно странице с ответами на вопросы, компания будет брать сервисный сбор в размере 15% от выплаты за каждую забронированную услугу.
  • Airbnb Experiences доступны в 650 городах по всему миру. В разделе собраны туры, мастер-классы, экскурсии и прочее. Компания также отдельно представила Airbnb Originals — «экстраординарный опыт», созданный специально для сервиса.
  • Позже в 2025 году Airbnb планирует добавить функции для общения участников в Experiences. Специалисты также могут присоединиться, подав заявку. Сервисный сбор — 20%.
Источник: Airbnb
Источник: Airbnb

#новости #airbnb

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