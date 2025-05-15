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Карина Пардаева
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YouTube начнёт показывать рекламу сразу после «пиковых» моментов в видео

Компания анонсировала формат Peak Points на презентации YouTube Upfront в Нью-Йорке.

Источник изображения: YouTube
Источник изображения: YouTube
  • «Пиковые» моменты в роликах будет определять Gemini от Google. Рекламу планируют показывать сразу после таких эпизодов, чтобы привлечь внимание зрителей в момент их максимальной вовлечённости — например, сразу после сцены, где медийная пара объявляет о помолвке, пишет TechCrunch.
  • Подход напоминает стратегию эмоционального таргетинга — когда реклама связана с эмоциями, вызванными контентом. Считается, что в состоянии эмоционального подъёма зрители лучше запоминают рекламные сообщения, подчёркивает издание.
  • Однако такие вставки могут раздражать, особенно если зритель эмоционально вовлечён в сюжет и хочет быстрее вернуться к просмотру, добавляет TechCrunch.
  • С 12 мая 2025 года YouTube начал оптимизировать размещение рекламы посреди роликов — теперь она будет чаще появляться в естественных паузах, например, на переходах между сценами или в паузах в разговоре. Вставок посреди фраз и активных действий станет меньше, чтобы снизить раздражение зрителей и повысить вовлечённость.

#новости #YouTube

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