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Таня Боброва
Сервисы

«Авито Доставка» начала тестировать самовывоз с онлайн-оплатой

Опция позволит защитить сделки по передаче товаров «из рук в руки», считают в компании.

  • «Авито Доставка» рассказала, что добавила опцию самовывоза с онлайн-оплатой при покупке товаров напрямую у продавца — без оформления доставки через логистические службы.
  • При выборе способа получения товара внутри «Авито Доставки» кроме ПВЗ, курьера и постаматов появится и самовывоз.
  • На первом этапе опция доступна только для заказов у профессиональных продавцов, попавших в пилот. В будущем сервис планирует её масштабировать и на частных продавцов. В рамках пилота самовывоз уже работает для заказов у 70 тысяч продавцов по всей России, отметили в компании.
  • Когда покупатель прибудет на адрес самовывоза, он должен назвать продавцу номер заказа с «Авито» для получения товара. Если товар устраивает — код подтверждения сделки из личного кабинета. После того, как продавец введёт код в приложении, он получит оплату.
  • В компании отметили, что сервис позволит защитить сделку и оплатить заказ картой, через Систему быстрых платежей или кредиткой.
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»

#новости #авито

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