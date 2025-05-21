Жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильных операторов

Власти Липецкой области сообщили, что мобильный интернет отключили в целях безопасности.downdetector.su / скрин vc.ru21 мая 2025 года абоненты «Билайна», «Мегафона», МТС, T2 и Yota сообщили о сбое в работе мобильного интернета, следует из данных downdetector.su. Больше всего жалоб из Липецкой, Московской, Владимирской, Мурманской, Вологодской областей.В «Билайне» заявили, что связь может работать «с перерывами», а в «Мегафоне» перебои связали с «внешними причинами».Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе временно отключили интернет «в целях безопасности». По его словам, прошлой ночью «над различными регионами страны» было сбито «127 беспилотников».В Тульской области также временно отключили мобильный интернет «ради безопасности всех жителей». Губернатор региона Дмитрий Миляев отметил, что «стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме».#новости