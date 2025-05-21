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Карина Пардаева
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Жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильных операторов

Власти Липецкой области сообщили, что мобильный интернет отключили в целях безопасности.

downdetector.su / скрин vc.ru
downdetector.su / скрин vc.ru
  • 21 мая 2025 года абоненты «Билайна», «Мегафона», МТС, T2 и Yota сообщили о сбое в работе мобильного интернета, следует из данных downdetector.su. Больше всего жалоб из Липецкой, Московской, Владимирской, Мурманской, Вологодской областей.

  • В «Билайне» заявили, что связь может работать «с перерывами», а в «Мегафоне» перебои связали с «внешними причинами».

  • Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе временно отключили интернет «в целях безопасности». По его словам, прошлой ночью «над различными регионами страны» было сбито «127 беспилотников».

  • В Тульской области также временно отключили мобильный интернет «ради безопасности всех жителей». Губернатор региона Дмитрий Миляев отметил, что «стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме».

#новости

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