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Таня Боброва
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Mozilla закроет приложение для отложенного чтения Pocket и расширение для определения поддельных отзывов Fakespot

Они перестанут работать летом 2025 года.

  • Mozilla закроет два сервиса: приложение для отложенного чтения и поиска контента Pocket и расширение для браузера Fakespot, которое помогает выявлять недостоверные отзывы о товарах.
  • С 22 мая 2025 года пользователи не смогут скачать Pocket или купить подписку Pocket Premium. Существующие подписки отменят. Приложение закроют 8 июля 2025 года, тогда же те, кто оформлял годовую подписку, получат возврат денег.
  • Экспортировать данные можно до 8 октября 2025 года. В компании пояснили, что Pocket помогал «миллионам» сохранять и находить стоящие истории, но то, как люди сохраняют и потребляют контент в интернете, изменилось. Поэтому Mozilla сосредоточится на проектах, которые лучше подходят привычкам пользователей.
  • Расширения, приложение и сайт Fakespot перестанут работать 1 июля 2025 года. Функция Fakespot в Firefox (там она называется Review Checker) — 10 июня 2025 года. Хотя идея проверки отзывов и нашла отклик, она «не вписалась в модель», которую компания могла бы поддержать, отметили в Mozilla.
  • Mozilla приобрела Pocket в 2017 году. Fakespot — в 2023 году.
Источник: Pocket / TechCrunch
Источник: Pocket / TechCrunch

#новости #mozilla

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