Разработчик системы управления базами данных ClickHouse привлёк $350 млн при оценке $6,35 млрд — Bloomberg

Стартап, среди инвесторов которого бывшая Yandex N.V., утроил оценку с 2021 года.ClickHouse сообщил, что привлёк инвестиции в раунде С от Khosla Ventures, BOND, IVP, Battery Ventures, Bessemer Venture Partners, Nebius и других. Оценку уточнил источник Bloomberg.В 2021 году стартап привлёк $250 млн при оценке в $2 млрд. По собственным данным, за всё время с учётом последнего раунда общий объём инвестиций превысил $650 млн.Деньги направят на масштабирование разработки продукта, международную экспансию и развитие партнёрских отношений с клиентами и поставщиками технологий, создающими «следующую волну ИИ-приложений». Кроме инвестиций ClickHouse также получил кредитную линию на $100 млн.Сооснователи ClickHouse — Аарон Кац, Юрий Изралевский и Алексей Миловидов. Источник: ClickHouse ClickHouse была внутренней разработкой «Яндекса» для задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 году, а в июне 2016 года «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ. В 2021-м «Яндекс» создал компанию ClickHouse в партнёрстве с фондами Benchmark Capital и Index Ventures и с инвестициями в $50 млн.Согласно информации на сайте ClickHouse, в том же году она зарегистрировалась в Делавэре, а в 2022 году открыла европейский офис в Амстердаме. Тогда же компания заявила, что не связана с Россией — хотя у неё и есть «талантливая команда российских инженеров-программистов» и инвестиции от нидерландской Yandex N.V..Летом 2024 года Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. После этого нидерландская компания сменила название на Nebius Group, главой которой стал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. По данным Bloomberg, Nebius владеет менее 30% ClickHouse.По собственным данным, у разработчика системы управления базами данных с открытым исходным кодом ClickHouse более 2000 клиентов. Среди них — Sony, Tesla, Anthropic, Lyft и другие.#новости #clickhouse