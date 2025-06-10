RuStore решил выйти на рынок мобильных приложений Вьетнама

Бета-версию магазина Rustore в мае 2022 года запустила VK при поддержке Минцифры. Сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. По его собственным данным, на июнь 2025 года в RuStore доступно более 70 тысяч приложений от разработчиков из 40 стран мира. Среди них — тайтлы из Китая, Сингапура и стран СНГ.

