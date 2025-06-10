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Карина Пардаева
Сервисы

RuStore решил выйти на рынок мобильных приложений Вьетнама

Страна занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр.

Источник: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Источник: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
  • Вьетнамским разработчикам станут доступны инструменты монетизации, включая внутриигровые покупки, подписки и рекламу. Об этом vc.ru сообщили представители российского магазина приложений.

  • Первой вьетнамской студией, зарегистрировавшейся в RuStore, стала Gamee Studio. Для скачивания пока доступны Survival War: Adventure RPG, Survivor Kingdoms.

  • По словам руководителя RuStore Дмитрия Панкрушева, более половины всех иностранных оплат в RuStore приходится на азиатские сервисы.

  • Бета-версию магазина Rustore в мае 2022 года запустила VK при поддержке Минцифры. Сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. По его собственным данным, на июнь 2025 года в RuStore доступно более 70 тысяч приложений от разработчиков из 40 стран мира. Среди них — тайтлы из Китая, Сингапура и стран СНГ.

#новости #rustore

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