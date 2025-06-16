Meta* добавит рекламу в WhatsApp* — в разделе «статусов» и каналов

Она появится в «ближайшие месяцы» по всему миру.Рекламу будут показывать во вкладке «Актуальное», где можно посмотреть публикации каналов и «статусы» пользователей. Согласно сообщению мессенджера, у этого раздела более 1,5 млрд пользователей в день.Пользователи увидят рекламу после просмотра нескольких «статусов» — так же, как после пролистывания нескольких «историй» в Instagram*, уточняет TechCrunch.Для показа рекламы компания будет использовать данные из профиля пользователя — страну, город, язык и каналы, на которые он подписан, а также информацию, как пользователь взаимодействует с рекламой.Кроме того, WhatsApp* позволит авторам запускать платные подписки на каналы для доступа к эксклюзивному контенту и добавит инструмент для продвижения каналов в поиске.Источник: WhatsApp*CNBC отмечает, что в отличие от других приложений Meta*, мессенджер никогда не разрешал рекламу.Группа объяснила, что изменила своё отношение к этому вопросу, поскольку в WhatsApp* появилось «пространство» для рекламы, которая не помешает личным чатам, уточняет FT. По словам компании, если пользователь использует мессенджер только для общения и никогда не заходит на вкладку «Актуальное», рекламу он не увидит.Всего у WhatsApp* около 3 млрд активных пользователей в месяц, среди которых 200 млн компаний.*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp