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Таня Боброва
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Российские разработчики ПО «Авроид» и «Гиперус» подали заявления о банкротстве — сумма требований превысила 2,3 млрд рублей

Суд пока оставил их без движения.

  • Заявления о признании банкротом ООО «Гиперус» и ООО «Авроид» поступили в Арбитражный суд Калининградской области 29 мая 2025 года. Внимание на них обратило CNews.
  • Сумма исковых требований по первому иску — более 999 млн рублей, по второму — свыше 1,3 млрд рублей. Суд оставил оба заявления без движения до 15 августа 2025 года из-за недостающих документов.
  • «Авроид» занимается разработкой приложений для российской ОС «Аврора». «Гиперус» разрабатывает решения для ИТ-инфраструктуры. Обе компании принадлежат Дмитрию Комиссарову и бывшему вице-губернатору Санкт-Петерубрга Эдуарду Батанову, пишет издание.
  • Разработчики сообщили о намерении обанкротиться в середине мая 2025 года. Тогда CNews писало, что офисы компаний закрыты, а сотрудникам задерживают зарплаты. Один из работников говорил, что задержку выплат объясняли «ушедшим инвестором и затянувшимися переговорами с новыми».
  • Вопрос издания о том, как компании будут расплачиваться с кредиторами и сотрудниками, Комиссаров направил Батанову. Последний ответил, что не готов обсуждать это «вне периметра кредиторов и учредителей».

#новости

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