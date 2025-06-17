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vc.ru
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Таня Боброва
Сервисы

Пользователи из России сообщили о недоступности сайта онлайн-переводчика DeepL

Компания пока не комментировала проблемы с доступом.

  • Что сайт DeepL больше не открывается в России у разных провайдеров, заметили пользователи Reddit. Один из них отметил, что утром 17 июня 2025 года сервис работал.
  • «Код Дурова» добавляет, что проблемы с доступом есть также у пользователей в Беларуси, а «Инк.» — что не работает и мобильное приложение.
  • На 21:44 мск в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам deepl.com нет, убедился редактор vc.ru. Сама компания пока не комментировала проблемы с доступом к сервису в России.
  • DeepL — немецкий сервис для онлайн-перевода на основе нейросетей, запущенный в 2017 году. В мае 2024 года компания привлекла $300 млн при оценке в $2 млрд.
Источник: Mojahid_Mottakin / DepositPhotos / siliconcanals.com
Источник: Mojahid_Mottakin / DepositPhotos / siliconcanals.com

#новости #deepl

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