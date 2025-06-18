DeepL объяснила санкциями блокировку своего переводчика в России и Беларуси — DW

Пользователи пожаловались на недоступность сайта и приложения 17 июня 2025 года.«Мы долго думали о том, как работать в соответствии с международными санкциями, и пришли к выводу, что блокировка в регионах, попавших под санкции, — лучший способ», — цитирует пресс-службу DeepL издание Deutsche Welle.Компания обещала «следить за изменениями» в России и Беларуси, так как «её миссия по-прежнему заключается в устранении языковых барьеров для всех пользователей».Источник фото: The Brussels TimesDeepL — онлайн-переводчик на основе нейросетей. Запустил его разработчик Ярослав Кутыловски в 2017 году. В мае 2024 года компания привлекла $300 млн при оценке в $2 млрд.Полина ЛааксоСервисы14.11.2024Онлайн-переводчик DeepL запустил перевод устной речи — он распознаёт 13 языков, включая русский Остальные: английский, испанский, итальянский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, турецкий, французский, шведский и японский.#новости #deepl