Роскомнадзор начнёт детальнее анализировать трафик при проверках операторов связи

Ведомство опубликовало проект нового проверочного листа. Теперь он будет покрывать не только формальные параметры вроде наличия лицензий и доступов к экстренным службам, но ещё и техдетали о сетях: через какие устройства проходит трафик и проходит ли он через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ; ограничивают доступ к запрещённому контенту), как он маршрутизируется и у кого есть к нему доступ, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ.Роскомнадзор (РКН) также будет оценивать собранные сведения о пользовательском оборудовании и параметрах маршрутизации трафика, включая MAC- и IP-адреса.Источник газеты в неназванной ИТ-компании говорит, что новых обязанностей документ не вводит: все параметры фигурируют в действующих законах. Просто на этот раз в в листе определили, что именно будут проверять в рамках надзорных мероприятий.По словам главы информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, документ усложняет текущую систему контроля. «Многие» небольшие операторы до сих пор не фильтруют и не замедляют часть трафика вопреки требованиям, так что для них более технический анализ со стороны РКН может стать проблемой при проверках.Источник фото: «Ведомости»В декабре 2024 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, которым хотел обязать операторов передавать информацию для определения «средств связи и пользовательского оборудования». Цель — эффективнее блокировать трафик запрещённых в стране сервисов с помощью ТСПУ.Как уточняли потом в РКН, о сборе данных о личных устройствах пользователей речи не шло. Документ предполагал сбор сетевых адресов.#новости #роскомнадзор