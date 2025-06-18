Роскомнадзор заблокировал сервис для писателей Wattpad

Причина — нарушения российского законодательства.Речь о «пропаганде ЛГБТ*», пишет ТАСС. Ведомство в июне 2025 года говорило, что размышляет о блокировке из-за «многочисленных публикаций на платформе, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».Владельца Wattpad несколько раз штрафовали за неудаление «запрещённой» информации. Общая сумма — 5,3 млн рублей, ни один штраф не уплачен.Источник: UzoneWattpad основан в 2006 году. Это сервис для чтения книг и публикации творчества — оригинальных произведений и фанфиков. Всего на платформе на середину 2024 года зарегистрировано 89 млн пользователей.Некоторые истории, опубликованные на Wattpad, после получили печатные версии и экранизации: например, серия фильмов «Будка поцелуев». Компания также сотрудничает с издательствами и помогает авторам работать с ними.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.Александр ГорныйОфтоп21.02.2018Стартап дня: платформа для писателей-любителей Wattpad Каждый автор может разместить на сайте своё произведение и получить отклик, сервис открыт для писателей по всему миру.#новости