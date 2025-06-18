Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Телеграм
Дизайн
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Роскомнадзор заблокировал сервис для писателей Wattpad

Причина — нарушения российского законодательства.

  • Речь о «пропаганде ЛГБТ*», пишет ТАСС. Ведомство в июне 2025 года говорило, что размышляет о блокировке из-за «многочисленных публикаций на платформе, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
  • Владельца Wattpad несколько раз штрафовали за неудаление «запрещённой» информации. Общая сумма — 5,3 млн рублей, ни один штраф не уплачен.
Источник: Uzone
Источник: Uzone
  • Wattpad основан в 2006 году. Это сервис для чтения книг и публикации творчества — оригинальных произведений и фанфиков. Всего на платформе на середину 2024 года зарегистрировано 89 млн пользователей.
  • Некоторые истории, опубликованные на Wattpad, после получили печатные версии и экранизации: например, серия фильмов «Будка поцелуев». Компания также сотрудничает с издательствами и помогает авторам работать с ними.

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

Александр Горный
Офтоп
Стартап дня: платформа для писателей-любителей Wattpad

Каждый автор может разместить на сайте своё произведение и получить отклик, сервис открыт для писателей по всему миру.

#новости

2 комментария