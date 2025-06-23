«Яндекс» решил развивать киберспортивные проекты — подал заявку на товарный знак Team Yandex и собрал команду по Dota 2

Спонсирует её «Яндекс Маркет».Слева направо: prblms (Алексей Паршуков), Chira_Junior (Илья Чирцов), Solo (Алексей Березин), TA2000 (Айбек Токаев), Noticed (Евгений Игнатенко). Источник: «Яндекс»Под знаком Team Yandex компания будет развивать киберспортивные проекты своих сервисов: например, запускать профессиональные команды, курсы по геймингу, продавать эксклюзивные товары, а также аксессуары и периферийные устройства. Об этом пишет Forbes.Первый проект — команда по Dota 2. В неё вошли Алексей Березин (Solo), Айбек Токаев (TA2000), Евгений Игнатенко (Noticed), Илья Чирцов (Chira_Junior) и Алексей Паршуков (prblms). Тренер — Александр Литвиненко (Accell).Спонсор команды — «Яндекс Маркет». Маркетплейс рассматривает проект как площадку для запуска новых маркетинговых кампаний: от подборок товаров и участия в киберспортивных трансляциях до выпуска лимитированных коллекций и тематического мерча.Болельщики и игроки Team Yandex смогут использовать баллы «Плюса» для участия в специальных акциях: получать мерч, доступ к закрытым мероприятиям и общаться с киберспортсменами.В ближайшем будущем компания планирует запустить под брендом Team Yandex команды и в других популярных киберспортивных дисциплинах — например, по Counter Strike.Размер инвестиций в киберспортивное направление в «Яндексе» не раскрывают.Киберспортивные команды были у VK и МТС — Virtus.pro и Gambit Esports. VK вынужденно продала Virtus.pro армянскому предпринимателю Араму Карамакуляну за 174 млн рублей. МТС же продала флагманский состав Gambit Esports по Counter-Strike клубу Cloud9 за неназванную сумму, после чего распустила оставшиеся составы Gambit.Лиана ЛипановаМнения19.10.2021Фильмы на YouTube и локальные турниры: как киберспорту удержать интерес после победы россиян в главном турнире по Dota 2 Российская команда выиграла The International впервые — эксперты рассказывают, как не упустить момент.#новости #киберспорт