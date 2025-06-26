В Санкт-Петербурге введут ограничения для курьеров доставки — скорость до 10 км/ч в пешеходных зонах и на тротуарах

Изначально документ предполагал также запрет на работу мигрантов в доставке и такси — но это положение не сохранилось.Источник: «Деловой Петербург»Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении работы курьеров в городе, пишут «Фонтанка» и «Деловой Петербург».Документ регулирует скорость передвижения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и других транспортных средствах. С 1 июля 2025 года передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам можно будет со скоростью не выше 10 км/ч. Ограничивать её будут при помощи устройств, которые могут определить местоположение сотрудника.Также вводят «запретные» зоны, где можно доставлять заказы только пешком или на машине. В предварительном списке значатся Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Петроградский, Кировский, Колпинский и Московский районы, а также Кронштадт.С 15 июля на одежде доставщиков, их транспортных средствах и сумках должны быть идентификационные номера. Компании должны создать реестр курьеров с ФИО, паспортом, патентом, водительскими правами (при наличии), а также медицинскими документами курьеров. Если доставщика нет в реестре, развозить заказы он не сможет. #новости #санктпетербург #курьеры