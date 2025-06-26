Google, Facebook* и TikTok разместили оборудование в Польше — чтобы ускорить загрузку контента для пользователей из России и Беларуси

Из-за санкций сети доставки контента в России не модернизируют. Рассказал об этом замгендиректора беларуского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталий Карбовский, пишет РБК. По его словам, с 2024 года некоторые крупные иностранные технологические компании, в частности, Google и TikTok, начали располагать свои кэширующие серверы в дата-центрах в Варшаве.Так они пытаются ускорить загрузку контента для пользователей из России и Беларуси, в относительной близости от которых находится Польша.К таким же мерам прибегли Facebook*, CDN-провайдер Akamai, который работает с Apple, Steam, Microsoft и другими крупными участниками рынка, а также британский провайдер CDN 77 и другие.Кроме того, «как минимум Google и Akamai обращались к беларуским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование.Из-за санкций, введённых после февраля 2022 года, существовавшие в России CDN (сети доставки контента) не модернизируются. А дата-центры в Варшаве располагают более мощным оборудованием, чем Франкфурт-на-Майне — это наиболее популярная среди российских операторов связи точка обмена трафиком с зарубежными провайдерами. Сейчас эта точка «перегружена» из-за роста числа пользователей VPN-сервисов.*Facebook принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. #новости #google #tiktok