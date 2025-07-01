Разработчик электромобиля «Атом» запустил приложение для поиска зарядных станций по всей России

Оно объединяет данные от разных операторов ЭЗС.Источник: «Код Дурова» Приложение «Я — Атом» доступно в RuStore и Google Play, сообщила компания. Версию для iOS планируют выпустить «в ближайшее время».Чтобы воспользоваться приложением, нужно создать «Атом ID», который в будущем позволит получить доступ к другим сервисам экосистемы «Атома».Сервис объединяет зарядные станции (ЭЗС) разных операторов по всей России. С помощью него можно найти ближайшую ЭЗС и построить маршрут до неё, а также оплатить зарядку.В будущем разработчики добавят функцию бронирования нужного коннектора и возможность управлять временем зарядки. Сервис также интегрируют в интерфейс автомобилей «Атом», массовое производство которых должно начаться в 2025 году.Артур ТомилкоТранспорт29.11.2024Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло Серийное производство машины компания планировала запустить в 2025 году на заводе «Москвич». #новости #атом