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Артур Томилко
Сервисы

Разработчик электромобиля «Атом» запустил приложение для поиска зарядных станций по всей России

Оно объединяет данные от разных операторов ЭЗС.

Источник: «Код Дурова» 
Источник: «Код Дурова» 
  • Приложение «Я — Атом» доступно в RuStore и Google Play, сообщила компания. Версию для iOS планируют выпустить «в ближайшее время».

  • Чтобы воспользоваться приложением, нужно создать «Атом ID», который в будущем позволит получить доступ к другим сервисам экосистемы «Атома».

  • Сервис объединяет зарядные станции (ЭЗС) разных операторов по всей России. С помощью него можно найти ближайшую ЭЗС и построить маршрут до неё, а также оплатить зарядку.
  • В будущем разработчики добавят функцию бронирования нужного коннектора и возможность управлять временем зарядки. Сервис также интегрируют в интерфейс автомобилей «Атом», массовое производство которых должно начаться в 2025 году.
Артур Томилко
Транспорт
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#новости #атом

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