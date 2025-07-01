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Таня Боброва
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Проект о запрете мигрантам работать в такси и доставке в Санкт-Петербурге до сих пор не согласовали — «Фонтанка»

Документ появился в мае 2025 года.

  • Пока городские власти согласовали только часть мер, пишет «Фонтанка». Например, с 1 июля 2025 года ввели ограничения скорости до 10 км/ч для курьеров на велосипедах и самокатах при движении по тротуарам и «запретные» зоны для них. Правда, по данным издания, пока курьеры их не соблюдают.
  • С 15 июля также введут требования к внешнему виду курьеров, в частности, обяжут добавить на одежду и транспорт идентификационные номера.
  • Вторая часть в проекте постановления губернатора предполагает запрет на привлечение мигрантов с трудовыми патентами к работе в такси и доставке. Предполагается, что он будет действовать до конца 2025 года с возможностью продления.
  • По словам источников «Фонтанки», эту часть ещё не согласовали — между участниками процесса возникли разногласия по поводу возможных последствий. В частности, роста цен и перетока рабочей силы. Теперь «есть предложение убрать из проекта запрет привлекать иностранцев, работающих по патенту, к работе в такси». Но каким будет итоговый вариант, пока не ясно.
Таня Боброва
Сервисы
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Эксперты отмечают, что пока это проект, и рассчитывают, что мнение бизнеса учтут.

Источник: Михаил Тихонов / «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.dp.ru%2Fa%2F2024%2F07%2F11%2Fkoljosa-vpridachu-na-chjom-ezdjat&amp;postId=2018634" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ДП</a>»

#новости #санктпетербург

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