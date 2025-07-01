Проект о запрете мигрантам работать в такси и доставке в Санкт-Петербурге до сих пор не согласовали — «Фонтанка»

Документ появился в мае 2025 года.Пока городские власти согласовали только часть мер, пишет «Фонтанка». Например, с 1 июля 2025 года ввели ограничения скорости до 10 км/ч для курьеров на велосипедах и самокатах при движении по тротуарам и «запретные» зоны для них. Правда, по данным издания, пока курьеры их не соблюдают.С 15 июля также введут требования к внешнему виду курьеров, в частности, обяжут добавить на одежду и транспорт идентификационные номера.Вторая часть в проекте постановления губернатора предполагает запрет на привлечение мигрантов с трудовыми патентами к работе в такси и доставке. Предполагается, что он будет действовать до конца 2025 года с возможностью продления.По словам источников «Фонтанки», эту часть ещё не согласовали — между участниками процесса возникли разногласия по поводу возможных последствий. В частности, роста цен и перетока рабочей силы. Теперь «есть предложение убрать из проекта запрет привлекать иностранцев, работающих по патенту, к работе в такси». Но каким будет итоговый вариант, пока не ясно.Таня БоброваСервисы30 маяДостанется всем, а цены вырастут: бизнес — о планах правительства Санкт-Петербурга запретить мигрантам работать в такси и доставке Эксперты отмечают, что пока это проект, и рассчитывают, что мнение бизнеса учтут.#новости #санктпетербург