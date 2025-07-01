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Таня Боброва
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В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения скорости для курьеров на велосипедах и самокатах

Власти также определили зоны, в которых доставлять заказы на СИМ запрещено совсем.

  • С 1 июля 2025 года курьеры на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью не выше 10 км/ч. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление в июне 2025-го.
  • С 15 июля на одежде курьеров, их транспортных средствах и сумках должны быть идентификационные номера. Компаниям предписано создать реестр доставщиков.
  • Местный комитет по транспорту утвердил список улиц, на которых курьерам на СИМ ездить запрещено, пишет «Фонтанка». Изначально планировали, что под ограничение попадёт весь центр города, но в итоговом документе список «запретных зон» сократили. Среди них — Гороховая, Садовая улицы, Загородный, Каменноостровский, Чкаловский, Суворовский проспекты, Дворцовая площадь и другие.
  • Отдельно власти прописали зоны, в которых нельзя передвигаться всем пользователям СИМ с электродвигателем. В список попали в основном парки.
  • В Смольном также подписали постановление о внешнем виде курьеров: помимо номеров у них должны быть светоотражающие элементы и опрятная одежда, уточняет «Фонтанка».

#новости #санктпетербург

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