В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения скорости для курьеров на велосипедах и самокатах

Власти также определили зоны, в которых доставлять заказы на СИМ запрещено совсем.С 1 июля 2025 года курьеры на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью не выше 10 км/ч. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление в июне 2025-го.С 15 июля на одежде курьеров, их транспортных средствах и сумках должны быть идентификационные номера. Компаниям предписано создать реестр доставщиков.Местный комитет по транспорту утвердил список улиц, на которых курьерам на СИМ ездить запрещено, пишет «Фонтанка». Изначально планировали, что под ограничение попадёт весь центр города, но в итоговом документе список «запретных зон» сократили. Среди них — Гороховая, Садовая улицы, Загородный, Каменноостровский, Чкаловский, Суворовский проспекты, Дворцовая площадь и другие.Отдельно власти прописали зоны, в которых нельзя передвигаться всем пользователям СИМ с электродвигателем. В список попали в основном парки.В Смольном также подписали постановление о внешнем виде курьеров: помимо номеров у них должны быть светоотражающие элементы и опрятная одежда, уточняет «Фонтанка».#новости #санктпетербург