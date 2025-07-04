«Яндекс» добавил в «Нейроэксперта» режимы рассуждения и совместной работы

По данным компании, ежемесячная аудитория сервиса составляет 350 тысяч человек. В режиме рассуждений «Нейроэксперт» анализирует запрос пользователя и предоставленные данные, выстраивает логическую цепочку, обосновывает свои тезисы и предлагает ответ, рассказали в компании.Источник изображений здесь и далее: «Яндекс» Разработчики также добавили возможность анализировать весь сайт сразу или конкретный раздел — до этого он изучал только страницу, на которую пользователь давал ссылку.«Нейроэксперт» также научился анализировать графики и диаграммы в файлах PDF и DOCX, а не только в PPTX, а ещё — выводить формулы и математические символы (возведения в квадрат, корня, дробей, фигурных скобок и других операций).Помимо этого, в сервисе появилась возможность задать уровни доступа и роли участников в режиме совместной работы. Проект можно сделать закрытым, частично доступным или публичным. Среди доступных ролей — редактор или участник (только просмотр).«Яндекс» запустил «Нейроэксперта» в апреле 2025 года. Он умеет пересказывать содержание документов, делать выводы из полученной информации, сравнивать данные и генерировать тексты в заданном стиле. Пользователь может задавать вопросы о загруженной информации в режиме диалога, как при общении с чат-ботом.По собственным данным компании, «Нейроэкспертом» ежемесячно пользуются около 350 тысяч человек. Самые популярные темы запросов — образование (17,6%), юриспруденция (10,6%), финансы (7%), история (4,6%), маркетинг (4,2%), HR (3,8%).Валерия ИльинаAI29 апрКак проанализировать документы и составить базу знаний в «Нейроэксперте» от «Яндекса» Выяснили, сумеет ли сервис пересказать содержимое файлов и ответить на вопросы прямо в диалоге. А главное — не выдумать при этом факты.#новости #яндекс