Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
AI
Образование
Телеграм
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

«Ростелеком» задумался о запуске собственного магазина онлайн-игр — «Ъ»

Участники рынка прогнозируют, что в будущем его могут адаптировать под игровую консоль от Fplus.

  • Об этом «Коммерсанту» рассказали три источника на игровом рынке. По их мнению, в основном в магазине будут представлены российские проекты. «Некоторые игры уже адаптируются под ОС “Аврора”», — говорят они. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.
  • По сути, компания разрабатывает аналог VK Play, но «ещё далека» от него. Как минимум, «Авроре» не хватает графических «движков», чтобы разрабатывать полноценные современные релизы, утверждает один из собеседников издания.
  • Магазин могут интегрировать в консоль, которую разрабатывает Fplus, предполагают собеседники «Ъ» на видеоигровом рынке.
  • В 2019 году «Ростелеком» в партнёрстве с издательством «Бука» уже запустил собственную платформу по продаже видеоигр — «Игровой Маркет». Она работает и сейчас: через неё можно пополнить игровой счёт в Roblox, PUBG Mobile, Genshin Impact, а также в Steam.
  • В 2015 году оператор также запускал «Ростелеком Игры», на которой продавались ключи для GOG.com и Steam. Но к маю 2017-го площадке не удалось достичь желаемых показателей, и «Ростелеком» прекратил её развитие.

#новости #ростелеком

8
1
1
24 комментария