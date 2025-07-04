«Ростелеком» задумался о запуске собственного магазина онлайн-игр — «Ъ»

Участники рынка прогнозируют, что в будущем его могут адаптировать под игровую консоль от Fplus. Об этом «Коммерсанту» рассказали три источника на игровом рынке. По их мнению, в основном в магазине будут представлены российские проекты. «Некоторые игры уже адаптируются под ОС “Аврора”», — говорят они. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.По сути, компания разрабатывает аналог VK Play, но «ещё далека» от него. Как минимум, «Авроре» не хватает графических «движков», чтобы разрабатывать полноценные современные релизы, утверждает один из собеседников издания.Магазин могут интегрировать в консоль, которую разрабатывает Fplus, предполагают собеседники «Ъ» на видеоигровом рынке.В 2019 году «Ростелеком» в партнёрстве с издательством «Бука» уже запустил собственную платформу по продаже видеоигр — «Игровой Маркет». Она работает и сейчас: через неё можно пополнить игровой счёт в Roblox, PUBG Mobile, Genshin Impact, а также в Steam.В 2015 году оператор также запускал «Ростелеком Игры», на которой продавались ключи для GOG.com и Steam. Но к маю 2017-го площадке не удалось достичь желаемых показателей, и «Ростелеком» прекратил её развитие.#новости #ростелеком