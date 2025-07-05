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Евгения Евсеева
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Сбой в Санкт-Петербурге и Москве: не работает мобильный интернет у МТС, «Мегафона», Yota и T2

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли опасность атаки беспилотников.

Обновлено в 21:30 мск. Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного интернета, а также Telegram — больше всего в Москве.
Сбой в Санкт-Петербурге и Москве: не работает мобильный интернет у МТС, «Мегафона», Yota и T2
  • По данным Downdetector.su, жалобы начали поступать примерно с 17:20 мск. Больше всего — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  • Накануне в Ленинградской области объявили опасность атак беспилотниками и предупредили, что могут быть проблемы со связью. Её отменили в 17:56 мск.
  • На фоне этого в петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на приём и выпуск рейсов, но сняли в 17:40 мск.

#новости #мтс #мегафон #t2

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