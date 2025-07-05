Сбой в Санкт-Петербурге и Москве: не работает мобильный интернет у МТС, «Мегафона», Yota и T2

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли опасность атаки беспилотников.Обновлено в 21:30 мск. Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного интернета, а также Telegram — больше всего в Москве.По данным Downdetector.su, жалобы начали поступать примерно с 17:20 мск. Больше всего — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Накануне в Ленинградской области объявили опасность атак беспилотниками и предупредили, что могут быть проблемы со связью. Её отменили в 17:56 мск.На фоне этого в петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на приём и выпуск рейсов, но сняли в 17:40 мск.#новости #мтс #мегафон #t2