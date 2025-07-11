Суд поддержал ФАС, которая предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей «необоснованно полученного дохода»

По делу о повышении стоимости связи весной 2024 года.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против МТС в мае 2024 года. По данным ведомства, оператор поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.В октябре того же года ФАС признала компанию нарушителем антимонопольных законов и обязала перечислить в бюджет «незаконно полученный доход» — 3 млрд рублей. Кроме этого, регулятор предписал снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.Теперь ФАС заявила, что её решение поддержал Арбитражный суд Москвы. МТС в своём заявлении просил признать решение и предписания антимонопольной службы от октября 2024 года недействительными, уточняет «РИА Новости».В МТС сообщили «Интерфаксу», что компания «дождётся мотивировочной части», после чего решит, что делать дальше.#новости #мтс