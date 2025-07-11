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Таня Боброва
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Суд поддержал ФАС, которая предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей «необоснованно полученного дохода»

По делу о повышении стоимости связи весной 2024 года.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против МТС в мае 2024 года. По данным ведомства, оператор поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.
  • В октябре того же года ФАС признала компанию нарушителем антимонопольных законов и обязала перечислить в бюджет «незаконно полученный доход» — 3 млрд рублей. Кроме этого, регулятор предписал снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.
  • Теперь ФАС заявила, что её решение поддержал Арбитражный суд Москвы. МТС в своём заявлении просил признать решение и предписания антимонопольной службы от октября 2024 года недействительными, уточняет «РИА Новости».
  • В МТС сообщили «Интерфаксу», что компания «дождётся мотивировочной части», после чего решит, что делать дальше.

#новости #мтс

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