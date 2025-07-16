МТС запустил облачную версию сервиса для совместной работы MWS Tables

С конца 2024 года компания тестировала аналогичный продукт под названием True Tabs.Изображение МТСВ MWS Tables можно создавать таблицы и nocode-приложения на их основе, а также формы для сбора данных, дашборды и другое, рассказали в компании. Сервис поддерживает интеграцию с другими SaaS-системами через API.Он доступен как для частных пользователей, так и для компаний. Бесплатно продуктом могут пользоваться до трёх человек с объёмом общего хранилища в 1 ГБ.В сервисе также доступны шаблоны с готовыми решениями для HR, маркетинга, управления продуктами и проектами.В декабре 2024 года МТС запустил бета-версию сервиса для совместной работы True Tabs. Он объединяет таблицы, дашборды, формы для проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие инструменты.#новости