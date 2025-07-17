Slack добавит функции ИИ-расшифровки и пересказа рабочих звонков

ИИ также сможет искать информацию в подключённых к мессенджеру приложениях.Новые функции добавят «в ближайшее время», пишет The Verge. Они будут доступны пользователям с тарифами Business и Enterprise.Slack AI сможет искать файлы, обсуждения и другую информацию не только в каналах, но и в подключённых к мессенджеру приложениях, например, Teams, Google Drive и Salesforce, отмечает Techcrunch.Источник: SlackВ сервисе также появится функция расшифровки и пересказа рабочих звонков с выделением ключевых задач.Помимо этого, при просмотре профиля сотрудника ИИ сможет кратко описать его должность и недавнюю активность, чтобы коллеги могли быстрее узнать друг о друге.Функция Activity позволит анализировать все сообщения с упоминанием пользователя и выделять из них задачи и сроки. Сотрудник получит краткое описание действий, которые он должен выполнить.Источник: SlackЕщё одна функция — объяснение контекста сообщений с помощью ИИ. При наведении курсора на незнакомую аббревиатуру или выражение пользователь будет получать объяснение, основанное на истории рабочей переписки.Источник: SlackSlack начала тестировать ИИ-инструменты в сентябре 2023 года, а в феврале 2024-го начал открывать доступ всем пользователям.#новости #slack