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Данила Бычков
Сервисы

Slack добавит функции ИИ-расшифровки и пересказа рабочих звонков

ИИ также сможет искать информацию в подключённых к мессенджеру приложениях.

  • Новые функции добавят «в ближайшее время», пишет The Verge. Они будут доступны пользователям с тарифами Business и Enterprise.
  • Slack AI сможет искать файлы, обсуждения и другую информацию не только в каналах, но и в подключённых к мессенджеру приложениях, например, Teams, Google Drive и Salesforce, отмечает Techcrunch.
Источник: Slack
Источник: Slack
  • В сервисе также появится функция расшифровки и пересказа рабочих звонков с выделением ключевых задач.
  • Помимо этого, при просмотре профиля сотрудника ИИ сможет кратко описать его должность и недавнюю активность, чтобы коллеги могли быстрее узнать друг о друге.
  • Функция Activity позволит анализировать все сообщения с упоминанием пользователя и выделять из них задачи и сроки. Сотрудник получит краткое описание действий, которые он должен выполнить.
Источник: Slack
Источник: Slack
  • Ещё одна функция — объяснение контекста сообщений с помощью ИИ. При наведении курсора на незнакомую аббревиатуру или выражение пользователь будет получать объяснение, основанное на истории рабочей переписки.
Источник: Slack
Источник: Slack
  • Slack начала тестировать ИИ-инструменты в сентябре 2023 года, а в феврале 2024-го начал открывать доступ всем пользователям.

#новости #slack

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