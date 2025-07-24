Бизнес попросил власти Санкт-Петербурга ввести мораторий на штрафы для курьеров из-за новых требований к внешнему виду

Сервисам не дали времени на подготовку, пожаловались компании.С 1 июля 2025 года для курьеров на средствах индивидуальной мобильности ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах 10 км/ч и ввели «запретные зоны» для доставки на СИМ. С 15 июля — ввели требования к внешнему виду: идентификационные номера, светоотражающие элементы и трекеры.Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Протоколы на курьеров, нарушающих правила, начали составлять сразу. «Фонтанка» писала, что через день после вступления в силу правил о форме составили 30 протоколов. Всего с начала рейда — 75. Штраф составляет 4000 рублей.Представитель сервисов доставки «Яндекса» рассказал РБК, что выполнение некоторых пунктов требует «существенных временных и финансовых затрат». Например, размещение номеров и светоотражающих элементов на форме и термосумках предполагает производство их в «новом формате» — процесс может занять до полугода.«Купер» для выполнения новых норм вынужден был перераспределить запасы экипировки, предназначавшейся для Москвы. Сервис также оценил срок полного перехода на новую форму в полгода. В X5 Group отметили: бизнес сталкивается с «отсутствием официальной информации» о правилах и требованиях.Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» попросила городские власти ввести мораторий на штрафы для курьеров: на полгода — за отсутствие светоотражающих элементов и номеров на одежде, на четыре месяца — за неправильный вид термосумки, на три месяца — за отсутствие номеров на транспорте.Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация компаний розничной торговли попросили проработать технологические решения, разработать недостающие регламенты и устранить правовую неопределённость. А до устранения всех пробелов ввести мораторий на штрафы.Ассоциации также просят перенести сроки введения ограничений скорости и «запретных зон» на 1 января 2026 года. Так отрасль сможет подготовить регламенты и протестировать решения. При этом скорость ограничить в 25 км/ч — по ПДД, а ограничение в 10 км/ч сохранить только в «чувствительных зонах» вроде парков и школ. Требования к реестрам, номерам и внешнему виду курьеров просят отложить до 1 апреля 2026-го.#новости #санктпетербург