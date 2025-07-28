Операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время отключений интернета — Forbes

В частности, к Госуслугам, банковским приложениям и каналам экстренного оповещения. Об обсуждениях узнал Forbes. В «Билайне» рассказали, что можно реализовать подход, при котором трафик к таким сервисам будет маршрутизироваться «с особым приоритетом и с применением механизмов сетевой сегментации». Однако нужны регуляторные изменения.Источник издания, близкий к Минцифры, подтвердил участие ведомства в обсуждениях и сказал, что решения «находятся в проработке». В Роскомнадзоре готовы рассмотреть инициативы, если такие поступят.«Шатдауны» наносят «серьёзный ущерб» бизнесу, ведь он «сильно цифровизирован», напомнил директор Calltouch Артур Саркисян. Речь о работе кассовых аппаратов, POS-терминалов и сервисов геолокации, доступе к электронному документообороту.Среди идей, озвученных участниками рынка в разговоре с Forbes, — создать «белый список» сайтов, не подлежащих отключению, или «не отключать мобильный интернет полностью, а пропускать только тот трафик, который объявлен приоритетным».Источник фото: «Интерфакс»По данным проекта «На связи», только в июне 2025 года интернет в России «отключали» 655 раз в разных регионах страны. Власти неоднократно объясняли сбои необходимостью обеспечивать безопасность — в частности, на фоне угрозы беспилотных атак.#новости