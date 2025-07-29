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В Кыргызстане на год ввели госмонополию на интернет — с 15 августа 2025 года останется только один оператор

Все остальные должны передать ему свои контракты.

Бишкек. Источник: Mike Dudin / Unsplash
Бишкек. Источник: Mike Dudin / Unsplash
  • Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пишут «Коммерсантъ» и РБК.
  • Издания говорят о монополии на «международный интернет-трафик». Какой ещё есть в Кыргызстане — не уточняется. Вероятно, речь о домашнем интернете.
  • Единственным оператором станет местный провайдер домашнего интернета «ЭлКат», который в 2025 году перешёл в госсобственность. Все остальные операторы должны в течение двух месяцев передать ему контракты на поставку интернет-трафика.
  • Согласно данным местных изданий, мера — временная. «Апробационный режим» продлится с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года.
  • Также Жапаров подписал закон о запрете порносайтов, направленный «на защиту моральных и нравственных ценностей общества». Интернет-провайдеры и владельцы сайтов должны удалять контент, содержащий элементы порнографического характера, в течение суток после запроса надзорных органов.
Полина Лааксо
Право
В Кыргызстане приняли закон о запрете доступа к порнографическому контенту

Его подписал президент страны Садыр Жапаров.

Источник фото: Shutterstock

#новости #кыргызстан

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