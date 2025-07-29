В Кыргызстане на год ввели госмонополию на интернет — с 15 августа 2025 года останется только один оператор

Все остальные должны передать ему свои контракты.Бишкек. Источник: Mike Dudin / UnsplashСоответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пишут «Коммерсантъ» и РБК.Издания говорят о монополии на «международный интернет-трафик». Какой ещё есть в Кыргызстане — не уточняется. Вероятно, речь о домашнем интернете.Единственным оператором станет местный провайдер домашнего интернета «ЭлКат», который в 2025 году перешёл в госсобственность. Все остальные операторы должны в течение двух месяцев передать ему контракты на поставку интернет-трафика.Согласно данным местных изданий, мера — временная. «Апробационный режим» продлится с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года.Также Жапаров подписал закон о запрете порносайтов, направленный «на защиту моральных и нравственных ценностей общества». Интернет-провайдеры и владельцы сайтов должны удалять контент, содержащий элементы порнографического характера, в течение суток после запроса надзорных органов.Полина ЛааксоПраво1чВ Кыргызстане приняли закон о запрете доступа к порнографическому контенту Его подписал президент страны Садыр Жапаров.#новости #кыргызстан