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Полина Лааксо
Сервисы

Минцифры: сообщения, что нацмессенджер Max будет обязательным для подписания всех электронных документов, не соответствуют действительности

О том, что «Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись», 30 июля 2025 года написало РБК.

  • Управляющий аудиторской компанией RTM Group Евгений Царёв в беседе с РБК допускал, что компании, которые интегрировались с API «Госключа», теперь должны будут переключиться на API Max. Среди сценариев, которые он перечислял: подписание заявления на отпуск, соглашения о сделке с недвижимостью, договора при регистрации SIM-карты.
  • В Минцифры уточнили: в законе идёт речь только про подпись документов в «Госключе». Кто использует токены, физические носители и прочие способы, могут продолжить работать так и дальше.
  • Закон при этом не предусматривает, что в Max «обязательно будут направляться все документы для подписи в "Госключе"». Сказано лишь о возможности использовать инфраструктуру мессенджера, чтобы упростить подписывание документов. Так, у бизнеса будет возможность направить договоры прямо в чат с клиентом.

Наша главная задача — включить электронную подпись в оборот. Это позволит перевести основную часть бытового документооборота в электронный вид. Например, человек приходит в салон связи, считал QR-код, загрузил в мессенджер договор, там же его подписал и отправил обратно оператору.

В этом смысле национальный мессенджер должен обладать открытой архитектурой, которая позволит любым провайдер-сервисам, банкам, Госуслугам, маркетплейсам, «давать» в мессенджер свои мини-приложения, виджеты, которые позволят внутри построить полноценную собственную экосистему.

Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата от 9 июня 2025 года
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

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