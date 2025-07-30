Минцифры: сообщения, что нацмессенджер Max будет обязательным для подписания всех электронных документов, не соответствуют действительности

Наша главная задача — включить электронную подпись в оборот. Это позволит перевести основную часть бытового документооборота в электронный вид. Например, человек приходит в салон связи, считал QR-код, загрузил в мессенджер договор, там же его подписал и отправил обратно оператору.

В этом смысле национальный мессенджер должен обладать открытой архитектурой, которая позволит любым провайдер-сервисам, банкам, Госуслугам, маркетплейсам, «давать» в мессенджер свои мини-приложения, виджеты, которые позволят внутри построить полноценную собственную экосистему.