Spotify ввёл проверку возраста в Великобритании — без подтверждения доступ к части контента запретят

Закон о безопасности в интернете добрался и до сервиса.Spotify начал запрашивать у пользователей из Великобритании подтверждение возраста и ограничивать доступ к некоторым материалам при его отсутствии. Об этом сообщило издание The Independent.Компания проверяет, достигли ли слушатели совершеннолетия перед просмотром контента с пометкой «для взрослых». Если проверка покажет, что пользователю нет 13 лет — минимального возраста для регистрации, — его аккаунт могут удалить.Spotify ввёл систему проверки возраста в ответ на вступление в силу закона о безопасности в интернете. Его требования касаются не только сайтов с порнографией и платформ с материалами для взрослых, но и любых сервисов с контентом, который может навредить детям и подросткам.Представители сервиса предупредили, что проверка возраста нужна для доступа к некоторым материалам, включая музыкальные видео с маркировкой «18+», установленной правообладателями.Для выполнения требований закона Spotify сотрудничает с Yoti — британской фирмой, специализирующейся на цифровой идентификации, чей сервис используют многие сайты для проверки возраста пользователей. Её система определяет возраст человека по сканированию лица через камеру смартфона.Spotify и Yoti заявили, что данные пользователей будут надёжно защищены и удалены после проведения проверки возраста.Пользователи Spotify могут самостоятельно подтвердить свою личность с помощью документа в настройках аккаунта. Это в том числе понадобится, если автоматическая система ошибочно распознает возраст человека и признает его несовершеннолетним.В июле 2025 года проверку возраста пользователей в ответ на изменения законодательства ввёл Reddit. До этого об аналогичных мерах объявил сайт Nexus Mods.Таня БоброваСервисы29 июляАкции Spotify упали на 10% на фоне отчётности за второй квартал 2025 года Компания получила меньше денег, чем предполагали аналитики.#новости #spotify