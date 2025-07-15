Reddit ввёл проверку возраста пользователей из Великобритании для доступа ко «взрослому контенту»

Пользователи из других стран могут по желанию тоже указать дату рождения.Обязательная проверка возраста появилась на Reddit для пользователей из Великобритании 14 июля из-за начала действия местных законов по онлайн-безопасности, которые призваны в том числе ограничить детей от неподходящего контента.Если пользователь откажется от проверки, то ему не будет доступен определённый «взрослый контент». Reddit включает сюда, например, посты на сексуальную тематику, дискриминацию и нанесение вреда себе или окружающим.Верификацию можно пройти двумя способами: отправив своё селфи или фото документа.Проверку осуществляет сторонний сервис Persona. В Reddit отметили, что не получают доступа к загруженным снимкам, а Persona хранит фото только семь дней и не обладает другой информацией о пользователе площадки.Со своей стороны Reddit хранит только данные по дате рождения и статусу верификации, чтобы не просить пользователей проходить её заново.Для пользователей Reddit из других стран пока не ввели обязательную проверку возраста, так как это зависит от местных законов. Однако руководители добавили возможность указать дату рождения по желанию, чтобы получать более точные рекомендации и рекламу.В июле 2025 год аналогичные меры ввели в соцсети Bluesky, а руководство Nexus Mods объявило о них.#новости #reddit