Исследование: общая выручка музыкальных сервисов в 2024 году составила 38 млрд рублей, большую часть принесла подписка

Лидер рынка — «Яндекс Музыка».Общая выручка в 2024 году выросла на 51% по сравнению с 2023-м, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting.Большую часть выручки — 98,2% — принесла подписка на сервисы. Остальное пришлось на рекламу. Драйверы роста рынка — рост количества пользователей экосистем и числа слушателей музыки среди них, а также выросшие цены на подписки.К примеру, количество подписчиков экосистем в России в 2024-м выросло на 44% год к году — до 95,3 млн пользователей. Количество же подписчиков музыкальных стримингов за тот же период увеличилось на 51,5% — до 75,5 млн (учитываются и те, у кого есть подписка, но они ею не пользуются).Лидер по выручке — «Яндекс Музыка», на неё приходится 50,9% рынка (рост на +14,2 п.п. с 2022 года). На втором месте «VK Музыка» с долей в 26,5% (сократилась с 2022-го на 6,5 п.п.). На третьем — «Звук» с 10% рынка (рост на 5,9 п.п.)На четвёртом месте — Apple Music (4,5%), на пятом — «МТС Музыка» (3,8%), на шестом — Spotify (3,5%). Доли Apple Music и Spotify сократились с 2022 года на 4,6 и 4,7 п.п. соответственно.Spotify ушёл из России в 2022 году, Apple Music же остался, но после отключения международных платёжных систем оплачивать сервис стало затруднительно.#новости #музыка