Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Крипто
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс Аренда» добавила возможность предлагать свою стоимость за съёмные квартиры

Либо ниже, либо выше.

  • Можно предлагать цену ниже — такой инструмент называется торг, либо выше — это аукцион, сообщила компания.
  • Аукцион позволит сдать квартиру с высоким спросом. Собственник жилья увидит арендаторов, которые готовы снять недвижимость по увеличенной ставке, в личном кабинете — с предложенной ценой.
  • Торг же поможет избежать простоя и сдать квартиру побыстрее. Квартиры, которые можно снять дешевле, будут помечены ярлыком «Возможен торг». Предлагаемую цену собственники также увидят в личном кабинете.
  • Аукцион и торг доступны на сайте и в последней версии приложения «Яндекс Аренды» — во всех регионах присутствия сервиса. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Самара, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Омск и Уфа.

#новости #яндексаренда

7
57 комментариев