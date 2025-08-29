«Яндекс Аренда» добавила возможность предлагать свою стоимость за съёмные квартиры

Либо ниже, либо выше. Можно предлагать цену ниже — такой инструмент называется торг, либо выше — это аукцион, сообщила компания.Аукцион позволит сдать квартиру с высоким спросом. Собственник жилья увидит арендаторов, которые готовы снять недвижимость по увеличенной ставке, в личном кабинете — с предложенной ценой.Торг же поможет избежать простоя и сдать квартиру побыстрее. Квартиры, которые можно снять дешевле, будут помечены ярлыком «Возможен торг». Предлагаемую цену собственники также увидят в личном кабинете.Аукцион и торг доступны на сайте и в последней версии приложения «Яндекс Аренды» — во всех регионах присутствия сервиса. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Самара, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Омск и Уфа. #новости #яндексаренда