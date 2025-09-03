«Ъ»: требования по борьбе со спам‑звонками привели к массовой блокировке в том числе «полезных» вызовов — например, с кодами подтверждения

В августе 2025 года такая же проблема была с SMS.С 1 сентября 2025 года россияне могут отказаться от получения массовых вызовов и рассылок — это право входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками, который Госдума приняла в марте 2025-го.Однако операторы начали блокировать абонентам любые звонки от юрлиц, в том числе от банков и сервисные вызовы — например, с кодами подтверждения, рассказал «Коммерсанту» источник на банковском рынке. Проблему подтвердил ещё один собеседник газеты на рынке.По словам одного из них, официального определения «массового звонка» нет, поэтому операторы трактуют его каждый по-своему. В Минцифры отметили, что под блокировку не попадают звонки от госорганов, а звонки от юрлиц и ИП можно блокировать выборочно — у операторов есть такие решения.В «Мегафоне» пояснили, что закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки оператор «обязан заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые». В Т2 отметили, что предупреждают абонентов: под запрет могут попасть и «полезные» звонки. В МТС и «Билайне» отказались от комментариев.В «Т-Банке» подтвердили «Ъ», что столкнулись с блокировкой всех вызовов. Компания начала переводить звонки клиентам в свою IP-телефонию, встроенную в банковские приложения. В «Альфа-банке» и ВТБ отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили.С 1 августа 2025 года в России вступила в силу норма, которая позволяет абонентам отказываться от массовых SMS-рассылок. Как писал «Ъ», вместо блокировки отдельных рекламных сообщений и спама операторы начали блокировать все сообщения, которые поступают не с номеров обычных пользователей. Среди прочего под ограничения попали SMS с уведомлениями и кодами от банков, а также других сервисов.#новости