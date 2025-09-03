Популярное
«Ъ»: требования по борьбе со спам‑звонками привели к массовой блокировке в том числе «полезных» вызовов — например, с кодами подтверждения

В августе 2025 года такая же проблема была с SMS.

  • С 1 сентября 2025 года россияне могут отказаться от получения массовых вызовов и рассылок — это право входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками, который Госдума приняла в марте 2025-го.
  • Однако операторы начали блокировать абонентам любые звонки от юрлиц, в том числе от банков и сервисные вызовы — например, с кодами подтверждения, рассказал «Коммерсанту» источник на банковском рынке. Проблему подтвердил ещё один собеседник газеты на рынке.
  • По словам одного из них, официального определения «массового звонка» нет, поэтому операторы трактуют его каждый по-своему. В Минцифры отметили, что под блокировку не попадают звонки от госорганов, а звонки от юрлиц и ИП можно блокировать выборочно — у операторов есть такие решения.
  • В «Мегафоне» пояснили, что закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки оператор «обязан заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые». В Т2 отметили, что предупреждают абонентов: под запрет могут попасть и «полезные» звонки. В МТС и «Билайне» отказались от комментариев.
  • В «Т-Банке» подтвердили «Ъ», что столкнулись с блокировкой всех вызовов. Компания начала переводить звонки клиентам в свою IP-телефонию, встроенную в банковские приложения. В «Альфа-банке» и ВТБ отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили.
  • С 1 августа 2025 года в России вступила в силу норма, которая позволяет абонентам отказываться от массовых SMS-рассылок. Как писал «Ъ», вместо блокировки отдельных рекламных сообщений и спама операторы начали блокировать все сообщения, которые поступают не с номеров обычных пользователей. Среди прочего под ограничения попали SMS с уведомлениями и кодами от банков, а также других сервисов.

