Операторы начали исполнять требования об ограничении спам-рассылок — под блокировку попадают в том числе SMS от банков и других сервисов

С проблемой столкнулись абоненты, которые запретили такие рассылки в настройках.Фото Global Look PressС 1 августа 2025 года в России вступила в силу норма, которая позволяет абонентам отказываться от массовых SMS-рассылок. Запрет можно установить через приложения операторов.Вместо блокировки отдельных рекламных сообщений и спама операторы начали блокировать все сообщения, которые поступают не с номеров обычных пользователей, пишет «Ъ». Среди прочего под ограничения попали SMS с уведомлениями и кодами от банков, а также других сервисов.По словам собеседников газеты на рынке, операторы реализуют формальные требования закона: «Изменения требуют ограничить массовые рассылки без уточнения их характера, поэтому операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки, а иная реализация нормы будет считаться нарушением».В МТС отказались от комментариев. Однако на сайте оператора «Ъ» обнаружил информацию об услуге, которая блокирует все SMS, кроме сообщений от МЧС и Госуслуг. В её описании отмечается, что при подключении перестают приходить уведомления от банков, коды подтверждения «и другие важные SMS».В T2 (ранее — «Теле2») пояснили, что требования закона распространяются на все сообщения от компаний. В «Мегафоне» добавили, что разделение на типы SMS не предусмотрено, поэтому при получении заявки от абонента операторы «обязаны прекратить доставку любых рассылок».В поддержке «Билайна» газете заявили, что реализовали «сбалансированный подход». По словам компании, сообщения от банков и Госуслуг «будут приходить».При этом в опрошенных «Ъ» компаниях пока не наблюдают проблем. В «Яндексе» роста числа жалоб от пользователей не заметили. В РЖД отметили, что продолжают информировать пассажиров через SMS. В «Почте России» добавили, что среди прочего используют для коммуникации с клиентами push-уведомления в приложении.В Минцифры сообщили, что находятся «в контакте с операторами связи» и следят за тем, как работает услуга по ограничению SMS-рассылок. Отказаться от их блокировки «можно в любой момент», напомнили в министерстве.#новости