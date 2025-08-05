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Артур Томилко
Сервисы

Операторы начали исполнять требования об ограничении спам-рассылок — под блокировку попадают в том числе SMS от банков и других сервисов

С проблемой столкнулись абоненты, которые запретили такие рассылки в настройках.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
  • С 1 августа 2025 года в России вступила в силу норма, которая позволяет абонентам отказываться от массовых SMS-рассылок. Запрет можно установить через приложения операторов.
  • Вместо блокировки отдельных рекламных сообщений и спама операторы начали блокировать все сообщения, которые поступают не с номеров обычных пользователей, пишет «Ъ». Среди прочего под ограничения попали SMS с уведомлениями и кодами от банков, а также других сервисов.
  • По словам собеседников газеты на рынке, операторы реализуют формальные требования закона: «Изменения требуют ограничить массовые рассылки без уточнения их характера, поэтому операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки, а иная реализация нормы будет считаться нарушением».
  • В МТС отказались от комментариев. Однако на сайте оператора «Ъ» обнаружил информацию об услуге, которая блокирует все SMS, кроме сообщений от МЧС и Госуслуг. В её описании отмечается, что при подключении перестают приходить уведомления от банков, коды подтверждения «и другие важные SMS».
  • В T2 (ранее — «Теле2») пояснили, что требования закона распространяются на все сообщения от компаний. В «Мегафоне» добавили, что разделение на типы SMS не предусмотрено, поэтому при получении заявки от абонента операторы «обязаны прекратить доставку любых рассылок».
  • В поддержке «Билайна» газете заявили, что реализовали «сбалансированный подход». По словам компании, сообщения от банков и Госуслуг «будут приходить».
  • При этом в опрошенных «Ъ» компаниях пока не наблюдают проблем. В «Яндексе» роста числа жалоб от пользователей не заметили. В РЖД отметили, что продолжают информировать пассажиров через SMS. В «Почте России» добавили, что среди прочего используют для коммуникации с клиентами push-уведомления в приложении.
  • В Минцифры сообщили, что находятся «в контакте с операторами связи» и следят за тем, как работает услуга по ограничению SMS-рассылок. Отказаться от их блокировки «можно в любой момент», напомнили в министерстве.

#новости

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