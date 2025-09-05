Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

МТС добавил функцию блокировки входящих звонков с зарубежных номеров

Для борьбы с мошенниками.

  • Абоненты оператора могут подключить её самостоятельно и бесплатно в сервисе «Защитник», рассказала компания.
  • Входящие вызовы со всех не зарегистрированных в России номеров автоматически отклоняются «на уровне ядра сети МТС» — до установления голосового соединения и появления сигнала вызова на устройстве абонента. В компании отметили, что технология «делает невозможным обход блокировки путём маскировки маршрута».
  • Функция защиты от мошеннических звонков с иностранных номеров есть и у «Мегафона» — её можно активировать в разделе «Ева», пишет РБК. «При этом блокировать звонки с российских номеров из-за границы система не будет, как и звонки с иностранных номеров, если его владелец приехал в Россию и находится в сети российских операторов», — уточнил оператор.
  • Возможность установить самозапрет на звонки с иностранных номеров есть во втором пакете мер против кибермошенников, который в августе 2025 года подготовило Минцифры. Пока его обсуждают.
  • Первый пакет мер Госдума приняла весной 2025 года. В него среди прочего вошли возможность установить самозапрет на оформление SIM-карт, ужесточение их оборота, возможность отказаться от получения массовых вызовов, маркировка звонков и другие меры.

#новости #мтс

4
22 комментария