Microsoft начнёт использовать модели Anthropic в приложениях Office 365 — The Information

Они лучше справляются с созданием презентаций и работой в Excel, чем решения от OpenAI, считают в корпорации. Фото UnsplashОб этом The Information рассказали источники, знакомые с планами Microsoft. По данным издания, компания собирается объявить о решении «в ближайшие недели».До этого в сервисах Office 365 использовались решения OpenAI. Однако разработчики обнаружили, что модели Anthropic лучше справляются с работой в Excel и PowerPoint, рассказали два собеседника.За доступ к моделям Anthropic корпорация будет платить облачному сервису Amazon, которая в том числе выступает одним из крупнейших акционеров стартапа.В октябре 2024 года NYT рассказала о возникших разногласиях между OpenAI и Microsoft. Одним из ключевых вопросов впоследствие стал переход стартапа к коммерческой структуре управления и доля корпорации в ней.В июне 2025 года источники WSJ рассказали, что OpenAI задумалась о подаче антимонопольной жалобы против Microsoft из-за споров об условиях реструктуризации.Виктория ЛиДеньги25 июняMicrosoft и OpenAI борются друг с другом за корпоративных клиентов чат-ботов — Bloomberg Copilot и ChatGPT похожи по функциям и работают на моделях OpenAI, поэтому Microsoft сложно найти конкурентное преимущество.#новости #microsoft #anthropic #openai