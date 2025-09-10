Популярное
Артур Томилко
Microsoft начнёт использовать модели Anthropic в приложениях Office 365 — The Information

Они лучше справляются с созданием презентаций и работой в Excel, чем решения от OpenAI, считают в корпорации.

Фото Unsplash
  • Об этом The Information рассказали источники, знакомые с планами Microsoft. По данным издания, компания собирается объявить о решении «в ближайшие недели».
  • До этого в сервисах Office 365 использовались решения OpenAI. Однако разработчики обнаружили, что модели Anthropic лучше справляются с работой в Excel и PowerPoint, рассказали два собеседника.
  • За доступ к моделям Anthropic корпорация будет платить облачному сервису Amazon, которая в том числе выступает одним из крупнейших акционеров стартапа.
  • В октябре 2024 года NYT рассказала о возникших разногласиях между OpenAI и Microsoft. Одним из ключевых вопросов впоследствие стал переход стартапа к коммерческой структуре управления и доля корпорации в ней.
  • В июне 2025 года источники WSJ рассказали, что OpenAI задумалась о подаче антимонопольной жалобы против Microsoft из-за споров об условиях реструктуризации.
