OpenAI задумалась о подаче антимонопольной жалобы против Microsoft из-за разногласий об условиях реструктуризации стартапа — WSJ

Среди спорных вопросов — доля корпорации в коммерческий структуре OpenAI и доступ к интеллектуальной собственности. Руководители OpenAI в качестве «ядерного варианта» обсуждают возможность обвинить Microsoft в антиконкурентном поведении, рассказали осведомлённые источники WSJ. Речь может идти об обращении к регуляторам с просьбой изучить условия сотрудничества между компаниями на предмет нарушений антимонопольного законодательства США.Поводом стали разногласия об условиях преобразования структуры OpenAI в коммерческую. Microsoft настаивает на увеличении своей доли в случае реструктуризации стартапа, поясняют собеседники.Помимо этого, корпорация хочет получить доступ к технологиям ИИ-редактора кода Windsurf, о покупке которого за $3 млрд OpenAI договорилась в мае 2025 года. Но разработчик ChatGPT стремится сохранить контроль над своей интеллектуальной собственностью.Впервые о разногласиях между OpenAI и Microsoft рассказала NYT в октябре 2024 года. Первая требовала больших ресурсов, вторая — начала беспокоиться об усиливающейся зависимости от стартапа, писала тогда газета.В начале мая 2025-го OpenAI обновила план преобразования в «общественно полезную корпорацию» (Public Benefit Corporation, PBC). По нему некоммерческое подразделение сохранит контроль над бизнесом.Однако для проведения реструктуризации требуется согласие Microsoft, отмечает WSJ. До этого FT со ссылкой на источники писала, что корпорация готова отказаться от части доли в новой структуре OpenAI в обмен на постоянный доступ к её технологиям.#новости #openai #microsoft