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Артур Томилко
Инвестиции

OpenAI задумалась о подаче антимонопольной жалобы против Microsoft из-за разногласий об условиях реструктуризации стартапа — WSJ

Среди спорных вопросов — доля корпорации в коммерческий структуре OpenAI и доступ к интеллектуальной собственности.

  • Руководители OpenAI в качестве «ядерного варианта» обсуждают возможность обвинить Microsoft в антиконкурентном поведении, рассказали осведомлённые источники WSJ. Речь может идти об обращении к регуляторам с просьбой изучить условия сотрудничества между компаниями на предмет нарушений антимонопольного законодательства США.
  • Поводом стали разногласия об условиях преобразования структуры OpenAI в коммерческую. Microsoft настаивает на увеличении своей доли в случае реструктуризации стартапа, поясняют собеседники.
  • Помимо этого, корпорация хочет получить доступ к технологиям ИИ-редактора кода Windsurf, о покупке которого за $3 млрд OpenAI договорилась в мае 2025 года. Но разработчик ChatGPT стремится сохранить контроль над своей интеллектуальной собственностью.
  • Впервые о разногласиях между OpenAI и Microsoft рассказала NYT в октябре 2024 года. Первая требовала больших ресурсов, вторая — начала беспокоиться об усиливающейся зависимости от стартапа, писала тогда газета.
  • В начале мая 2025-го OpenAI обновила план преобразования в «общественно полезную корпорацию» (Public Benefit Corporation⁠, PBC). По нему некоммерческое подразделение сохранит контроль над бизнесом.
  • Однако для проведения реструктуризации требуется согласие Microsoft, отмечает WSJ. До этого FT со ссылкой на источники писала, что корпорация готова отказаться от части доли в новой структуре OpenAI в обмен на постоянный доступ к её технологиям.

#новости #openai #microsoft

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