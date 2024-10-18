«Партнёрство подвергается проверке реальностью»: NYT узнала о растущих противоречиях между OpenAI и Microsoft

Первая требует всё больших ресурсов, вторая — беспокоится об усиливающейся зависимости от стартапа.Сэм Альтман и Сатья Наделла, скриншот из видео на YouTube-канале The Economist На протяжении последнего года OpenAI пыталась пересмотреть условия сделки с Microsoft, чтобы получить больше денег и вычислительных мощностей, пишет NYT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По данным газеты, Microsoft отказалась предоставлять стартапу дополнительное финансирование. Однако после нескольких месяцев переговоров компании смогли договориться о снижении стоимости использования вычислительных мощностей, а также их закупке у других игроков. После этого OpenAI подписала соглашение с Oracle.Параллельно попыткам пересмотреть условия сделки с Microsoft OpenAI также стремилась расширить круг инвесторов. В октябре компания закрыла раунд на $6,6 млрд, который возглавил фонд Thrive Capital, и получила оценку в $157 млрд. Деньги также вложили Nvidia, MGX и другие.В то же время руководство Microsoft начало беспокоиться о растущей зависимости от технологий стратапа. Некоторые сотрудники считают, что OpenAI предоставляет корпорации новые технологии «не так быстро, как следовало бы».Чтобы «подстраховаться», Microsoft начала инвестировать в другие ИИ-проекты. В марте 2024-го корпорация заплатила $650 млн за технологии и команду стартапа Inflection. Соучредитель и глава компании Мустафа Сулейман в результате возглавил ИИ-подразделение Microsoft. По словам двух источников, он отвечает в том числе за создание технологий, которые могли бы заменить продукты OpenAI.Это вызывает недовольство у персонала и руководства OpenAI, включая гендиректора и сооснователя Сэма Альтмана, говорят собеседники. Некоторые сотрудники жалуются на давление со стороны Сулеймана, а также на то, что Microsoft предоставляет недостаточно вычислительных мощностей.Если партнёры не смогут прийти к компромиссу, OpenAI может попытаться использовать «лазейку» для разрыва соглашения с Microsoft, отмечает NYT. В договоре между компаниями есть пункт, по которому корпорация потеряет доступ к технологиям OpenAI, как только стартап создаст искусственный интеллект общего назначения (AGI) — который превзойдёт людей в выполнении любой интеллектуальной задачи.Для этого объявить о появление AGI должен совет директоров OpenAI. При этом Альтам ранее отмечал, что этот момент будет «несколько субъективным», указывает TechCrunch. По его словам, «переход окажется гораздо более размытым, чем многие считают».#новости #microsoft #openai
беспокоится об усиливающейся зависимости от стартапаА однажды хоп, и MS - это уже небольшой отдел, выполняющий второстепенные задачи и почти не приносящий прибыли Open AI.
Населён роботами, полезных ископаемых нет.
вот когда Open AI будут заниматься облачным хранением, операционными системами, офисными программами, электронной почтой на x32-64, тогда и можно будет говорить о замене мелкомягких
Не, у OpenAi на данный момент нет чего-то такого прорывного, что позволило бы это сделать. Остальные игроки их догонять очень быстро. Поэтому OpenAI так агрессивно нападает на тех своих инвесторов, которые вкладывают деньги в другие продукты. А вот без сторонних денег и серверных мощностей, OpenAI очень быстро сдуется. Работают они в минус и по их текущим планам, еще лет 5 так будет. Так что более вероятен сценарий, что OpenAi просто займется место Сири в том же Apple и все.
как по мне вполне нормально, то что майкрософт хотят постраховаться и пилят и вкладываются в продукты, которые птом вероятно смогут конкурировать с продуктами опен ай
о растущих противоречиях между OpenAI и Microsoft
Да это и так было понятно, что когда то эти противоречия начнутся, только не думала, что так быстро
как старая семейная пара: один хочет больше денег на новую шубу, другой беспокоится о растущих тратах и заводит интрижку с Inflection AI на стороне