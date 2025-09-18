Популярное
Артур Томилко
Банки столкнулись с блокировкой 30% звонков клиентам из-за новых мер по борьбе с массовыми вызовами

Они предложили доработать закон.

Фото «Ведомости» 
  • С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, которые обязывают операторов блокировать массовые звонки. Под блокировки в том числе попадают около 30% звонков банков клиентам, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину. С его содержанием ознакомилось РБК.
  • В НСФР называют ситуацию «предкризисной». В первую очередь банки волнует блокировка звонков для подтверждения вызывающих сомнения операций и предупреждений о просрочке задолженности.
  • Операторы не успели подготовиться к исполнению новых требований, объясняет глава НСФР Андрей Емелин. Например, нет чёткого определения «массовых вызовов», поэтому непонятно, как получать согласие клиента на них. Кроме того, не реализована маркировка звонков.
  • При этом банки должны платить операторам как за организацию массовых звонков, так и за маркировку. По собственным расчётам финансовых организаций, это будет стоить около 11 млрд рублей в год при цене массового вызова в 20 копеек.
  • НСФР предлагает доработать закон «О связи»: закрепить понятие «массовых вызовов» и исключить из этой категории звонки от банков, которые совершаются в соответствии с требованиями ЦБ, Национальной системы платёжных карт (НСПК) или клиентского договора; наделить правительство полномочиями устанавливать максимальный размер платы за маркировку звонков, а также возмещать ущерб от пропущенных мошеннических вызовов за счёт операторов.
  • Сотовые операторы заявили РБК, что организовывать массовые звонки по закону могут только госорганы, поэтому при запросе абонента на блокировку операторы обязаны ограничивать все вызовы массового характера.
  • В правительстве пока не получали письмо НСФР. В ЦБ заявили, что оповещения клиентов банками, которые предусмотрены федеральным законодательством, блокироваться не должны.
Таня Боброва
«Ъ»: требования по борьбе со спам‑звонками привели к массовой блокировке в том числе «полезных» вызовов — например, с кодами подтверждения

В августе 2025 года такая же проблема была с SMS.

#новости #звонки #банки #операторы

