Банки столкнулись с блокировкой 30% звонков клиентам из-за новых мер по борьбе с массовыми вызовами

Они предложили доработать закон.Фото «Ведомости» С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, которые обязывают операторов блокировать массовые звонки. Под блокировки в том числе попадают около 30% звонков банков клиентам, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину. С его содержанием ознакомилось РБК.В НСФР называют ситуацию «предкризисной». В первую очередь банки волнует блокировка звонков для подтверждения вызывающих сомнения операций и предупреждений о просрочке задолженности.Операторы не успели подготовиться к исполнению новых требований, объясняет глава НСФР Андрей Емелин. Например, нет чёткого определения «массовых вызовов», поэтому непонятно, как получать согласие клиента на них. Кроме того, не реализована маркировка звонков.При этом банки должны платить операторам как за организацию массовых звонков, так и за маркировку. По собственным расчётам финансовых организаций, это будет стоить около 11 млрд рублей в год при цене массового вызова в 20 копеек.НСФР предлагает доработать закон «О связи»: закрепить понятие «массовых вызовов» и исключить из этой категории звонки от банков, которые совершаются в соответствии с требованиями ЦБ, Национальной системы платёжных карт (НСПК) или клиентского договора; наделить правительство полномочиями устанавливать максимальный размер платы за маркировку звонков, а также возмещать ущерб от пропущенных мошеннических вызовов за счёт операторов.Сотовые операторы заявили РБК, что организовывать массовые звонки по закону могут только госорганы, поэтому при запросе абонента на блокировку операторы обязаны ограничивать все вызовы массового характера.В правительстве пока не получали письмо НСФР. В ЦБ заявили, что оповещения клиентов банками, которые предусмотрены федеральным законодательством, блокироваться не должны.Таня БоброваСервисы3 сент«Ъ»: требования по борьбе со спам‑звонками привели к массовой блокировке в том числе «полезных» вызовов — например, с кодами подтверждения В августе 2025 года такая же проблема была с SMS.#новости #звонки #банки #операторы