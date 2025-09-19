Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Сайт петербургского аэропорта Пулково взломали

На нём отображается уведомление о технических работах.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • В пресс-службе Пулкова заявили, что причина во взломе. Кто именно взломал сайт — неизвестно.
  • «По вопросам, связанным с рейсами, рекомендуем обращаться в авиакомпании», — говорится в уведомлении.
  • Специалисты работают над восстановлением сервиса.
  • Сайт Пулково уже взламывали в 2022 году — тогда вместо страницы аэропорта отображался баннер против «мобилизации».
  • 28 июля 2025 года «Аэрофлот» рассказал о сбое в работе информационных систем из-за хакерской атаки. Генпрокуратура подтвердила информацию о кибератаке и завела уголовное дело.
Полина Лааксо
Деньги
«Десятки» миллионов долларов ущерба и до одного года на восстановление: сколько может стоить «Аэрофлоту» хакерская атака на информсистемы

Авиакомпания вынужденно отменила десятки рейсов.

Авиакомпания вынужденно отменила десятки рейсов.

Источник фото: ТАСС

#новости #пулково

48 комментариев