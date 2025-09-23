Хидео Кодзима будет сотрудничать с создателем Pokemon Go в работе над его новым AR-проектом

Партнёры показали трейлер.На трансляции Beyond the Strand Хидео Кодзима объявил о сотрудничестве с компанией Niantic Spatial.В марте 2025 года Niantic продала почти все свои игровые активы, включая Pokemon Go и Monster Hunter Now, и переключилась на другие проекты: к примеру, создание цифровой карты планеты с помощью геопространственного ИИ.Компания объединилась с Кодзимой для создания нового проекта в сфере дополненной реальности. Разработчик сравнил его с «Death Stranding в реальном мире», где игроки смогут взаимодействовать с объектами и другими людьми в своём городе через устройства.Других деталей о проекте нет. Показали лишь трейлер, в котором актёр взаимодействует с виртуальными объектами на реальной локации.#новости #niantic