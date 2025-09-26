Популярное
Артур Томилко
Сервисы

Приложение Neon, которое платит за записи телефонных разговоров, прекратило работу из-за уязвимости — данные пользователей и аудиозаписи хранились в незащищённом виде

Накануне сервис занял третье место в американском топе App Store.

Скриншот vc.ru
  • Критическую уязвимость в Neon обнаружил TechCrunch. Чтобы понять, как работает приложение, издание использовало сервис анализа сетевого трафика Burp Suite.
  • Оказалось, что Neon хранил номера телефонов, записи и расшифровки звонков в незащищённом виде — получить доступ к данным мог любой авторизованный пользователь по прямой ссылке.
  • Анализ нескольких расшифровок, произведённый TechCrunch, также показал, что некоторые пользователи использовали приложение для «скрытой» записи разговоров, чтобы получить выплаты от сервиса.
  • Издание сообщило об уязвимости основателю Neon Алексу Киаму. После этого он заявил, что отключил серверы и начал уведомлять пользователей о приостановке работы приложения, но не рассказал им о причине.
  • Apple и Google пока не комментировали соответствие Neon правилам их магазинов приложений. Возобновит ли сервис работу в будущем, пока неясно.
  • Приложение Neon набрало популярность в США в сентябре 2025 года. Оно предлагало пользователям до $30 в день за записи телефонных разговоров. Полученные аудиоданные сервис перепродавал разработчикам ИИ.
  • 18 сентября 2025 года Neon занимало 476-е место в категории «Социальные сети» в американском App Store, к 25 сентября 2025-го приложение вышло на первое место. В общем рейтинге оно располагалось на третьей строчке, уступая Gemini и ChatGPT.
  • Разработчики сервиса утверждали, что не хранят персональные данные пользователей и записи собеседников, которые не используют Neon. Однако эксперты предупреждали о рисках конфиденциальности.

#новости #neon

