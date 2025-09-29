Корпоративные клиенты операторов будут платить за маркировку при массовых автоматических звонках, даже если телефон абонента был выключен или находился вне зоны действия сети

Биллинговые системы не могут верно определить, «дошёл» звонок или нет.Источник фото: «РИА Новости»«Это означает массовое нарушение принципа "до трёх секунд не тарифицируется", который действовал десятилетиями», — сказала председатель ассоциации исследовательских фирм «Группа 7/89» Екатерина Марочкина. Об этом пишут «Ведомости».Представитель «Билайна» пояснил: оператор в момент получения запроса на вызов не может определить, в сети абонент или нет. Сначала система проверяет наличие отказа от массовых вызовов и маркирует звонок и только потом устанавливает соединение. То есть услуга партнёру считается оказанной.Переход к оплате исключительно за принятые звонки приведёт к злоупотреблениям, считают в «Мегафоне»: «инициаторы» смогут сбрасывать вызовы, вынуждая абонентов перезванивать им. Это увеличит нагрузку на пользователей и подорвёт идею массовых вызовов как таковую.С 1 октября 2025 года массовые автоматические вызовы также будут пропускать во «временном ручном режиме» — «на основе договорённостей операторов друг с другом», сообщил один из операторов «большой четвёрки». Автообмен сведениями о том, какие вызовы можно пропустить, ещё не отлажен.Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября.Артур ТомилкоСервисы18 сентБанки столкнулись с блокировкой 30% звонков клиентам из-за новых мер по борьбе с массовыми вызовами Они предложили доработать закон.#новости #звонки