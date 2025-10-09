The Browser Company открыла доступ к ИИ-браузеру Dia всем пользователям macOS — до этого нужно было записаться в лист ожидания

Когда разработчики выпустят версию для Windows, пока не ясно.Источник: The Browser CompanyКомпания закрыла лист ожидания и сообщила, что скачать Dia теперь могут все пользователи macOS. Браузер работает только на устройствах с процессорами от Apple (M1 и новее).О планах выпустить версию Dia для Windows разработчики пока не сообщали.The Browser Company основана в 2019 году. Стартап разработал браузер Arc для MacOS и Windows и Arc Search для мобильных устройств. Всего он собрал $128 млн от Джеффа Вайнера из LinkedIn, Дилана Филда из Figma, Акшай Котари из Notion и Джейсона Уорнера из GitHub. В марте 2024 года компания привлекла $50 млн при оценке в $550 млн.В конце 2024 года стартап анонсировал ИИ-браузер Dia, а весной 2025-го сообщил, что прекратит разработку Arc и сосредоточится на новом продукте.В сентябре 2025 года Atlassian договорилась о покупке The Browser Company за $610 млн. Сделку должны закрыть до конца 2025 года. После этого на основе Dia планируют развивать ИИ-браузер для работников «интеллектуального труда», который оптимизируют для использования корпоративных приложений и других сервисов.Артур ТомилкоAI2 октPerplexity сделала свой ИИ-браузер Comet бесплатным — до этого он был доступен только подписчикам тарифа Max за $200 в месяц Последние получат доступ к «фоновому помощнику», который может выполнять задачи в скрытом режиме. #новости #браузеры #dia