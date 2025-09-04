Atlassian договорилась о покупке за $610 млн The Browser Company — разработчика ИИ-браузера Dia

Продукт планируют развивать с упором на работников «интеллектуального труда».Сделку должны закрыть до конца 2025 года, пишет CNBC. Других деталей поглощения стороны не приводят.Сооснователь и генеральный директор Atlassian Майк Кэннон-Брукс отметил, что видит «недостатки» традиционных браузеров, которые изначально создавались для простого просмотра веб-страниц, а не для работы.На основе Dia и других разработок The Browser Company компания планирует развивать ИИ-браузер для работников «интеллектуального труда». Он будет оптимизирован для использования корпоративных приложений и других сервисов с учётом требований к безопасности данных.По данным CNBC, покупку The Browser Company также рассматривали OpenAI и Perplexity, но детали этих обсуждений неизвестны.Полина ЛааксоAI11 июня«Он будет знать вас так же хорошо, как друзья и коллеги»: The Browser Company выпустила бета-версию ИИ-браузера Dia на движке Chromium Компания развивала браузер Arc, но в мае 2025 года рассказала, что сосредоточится на Dia. The Browser Company основана в 2019 году. Стартап разработал браузер Arc для MacOS и Windows и Arc Search для мобильных устройств. Всего он привлёк $128 млн от таких инвесторов, как Джефф Вайнер из LinkedIn, Дилан Филд из Figma, Акшай Котари из Notion и Джейсон Уорнер из GitHub. В марте 2024 года компания привлекла $50 млн при оценке в $550 млн.В конце 2024 года стартап анонсировал ИИ-браузер Dia, а весной 2025-го сообщил, что прекратит разработку Arc и сосредоточится на новом продукте.#новости #atlassian #thebrowsercompany