WhatsApp* начнёт показывать предупреждение при попытке поделиться экраном во время видеозвонка

Для борьбы с мошенниками.Источник: 9To5MacWhatsApp* будет показывать предупреждение, если пользователь захочет включить демонстрацию экрана во время видеозвонка с неизвестным контактом, пишет TechCrunch.Поделиться экраном часто просят мошенники, чтобы получить конфиденциальную информацию вроде кодов подтверждения операций. В каких странах и в какие сроки заработает опция, компания не уточнила.В Messenger* разработчики тестируют обновлённую систему обнаружения злоумышленников в чатах. Если контакт отправляет потенциально мошенническое сообщение, система предупредит об этом и предложит отправить последние сообщения в чате на ИИ-проверку.В октябре 2025 года WhatsApp* сообщил о тестах лимитов на отправку сообщений без ответа для борьбы со спамерами. Лимит будет месячным, какой — сервис не уточнял.*Meta, которой принадлежит WhatsApp, Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp