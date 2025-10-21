Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

WhatsApp* начнёт показывать предупреждение при попытке поделиться экраном во время видеозвонка

Для борьбы с мошенниками.

Источник: 9To5Mac
Источник: 9To5Mac
  • WhatsApp* будет показывать предупреждение, если пользователь захочет включить демонстрацию экрана во время видеозвонка с неизвестным контактом, пишет TechCrunch.
  • Поделиться экраном часто просят мошенники, чтобы получить конфиденциальную информацию вроде кодов подтверждения операций. В каких странах и в какие сроки заработает опция, компания не уточнила.
  • В Messenger* разработчики тестируют обновлённую систему обнаружения злоумышленников в чатах. Если контакт отправляет потенциально мошенническое сообщение, система предупредит об этом и предложит отправить последние сообщения в чате на ИИ-проверку.
  • В октябре 2025 года WhatsApp* сообщил о тестах лимитов на отправку сообщений без ответа для борьбы со спамерами. Лимит будет месячным, какой — сервис не уточнял.

*Meta, которой принадлежит WhatsApp, Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

2
2
8 комментариев