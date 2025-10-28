Илон Маск запустил Grokipedia — аналог «Википедии»

Во многом они похожи внешне, а в некоторых случаях Grokipedia заимствует информацию из «Википедии».Скриншот vc.ruСайт Grokipedia уже работает, он доступен в том числе и в России. По собственным данным, в энциклопедии доступно больше 885 тысяч статей. Для сравнения — в «Википедии» их больше 7 млн на английском языке, подмечает Business Insider.На главной странице есть только поисковая строка — в неё нужно вводить свой запрос. При вводе алгоритм предлагает возможные варианты запросов.Скриншот vc.ruПосле подтверждения сайт предложит несколько вариантов статей, по которым можно перейти. При переходе можно прочитать интересующую информацию.В отличие от «Википедии», в текстах нет фотографий. Свои правки внести нельзя, но можно посмотреть, есть ли они — без указания, кто их предложил.Информацию генерируют нейросети — как предполагает NYT, в основе лежит та же модель, на которой работает чат-бот Grok. Издание также отмечает, что сайт работает со сбоями, а в текстах встречаются ошибки.The Verge пишет, что в статьях указано — Grok «проверил их на достоверность». Издание заметило, что некоторая информация позаимствована из «Википедии»: например, статьи о Playstation 5 одинаковые и в «Википедии», и в Grokipedia.Источник: The VergeО создании Grokipedia Илон Маск объявил в начале октября 2025 года.Валерия ИльинаСервисы17 октПоиск информации: что использовать, если не «Википедию» От справочников до нейросервисов с разветвлёнными картами информации.#новости #grokipedia