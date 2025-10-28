Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Илон Маск запустил Grokipedia — аналог «Википедии»

Во многом они похожи внешне, а в некоторых случаях Grokipedia заимствует информацию из «Википедии».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сайт Grokipedia уже работает, он доступен в том числе и в России. По собственным данным, в энциклопедии доступно больше 885 тысяч статей. Для сравнения — в «Википедии» их больше 7 млн на английском языке, подмечает Business Insider.
  • На главной странице есть только поисковая строка — в неё нужно вводить свой запрос. При вводе алгоритм предлагает возможные варианты запросов.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • После подтверждения сайт предложит несколько вариантов статей, по которым можно перейти. При переходе можно прочитать интересующую информацию.
  • В отличие от «Википедии», в текстах нет фотографий. Свои правки внести нельзя, но можно посмотреть, есть ли они — без указания, кто их предложил.
  • Информацию генерируют нейросети — как предполагает NYT, в основе лежит та же модель, на которой работает чат-бот Grok. Издание также отмечает, что сайт работает со сбоями, а в текстах встречаются ошибки.
  • The Verge пишет, что в статьях указано — Grok «проверил их на достоверность». Издание заметило, что некоторая информация позаимствована из «Википедии»: например, статьи о Playstation 5 одинаковые и в «Википедии», и в Grokipedia.
Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • О создании Grokipedia Илон Маск объявил в начале октября 2025 года.
